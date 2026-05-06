Pachi, ante el reto del Estatal: "Temos un grupo complicado, pero iremos a competir"

El Lalín Arena se prepara para vibrar con la emoción del balonmano de élite en una de las citas más esperadas de la temporada. El Concello de Lalín ha servido de escenario para la presentación oficial de la Fase Zonal del Campeonato Estatal Juvenil Masculino, concretamente del Sector B, que convertirá a la capital del Deza en el epicentro nacional de este deporte durante todo el fin de semana. El acto contó con una nutrida representación del cuerpo técnico del Embutidos Lalinense, jugadores de la plantilla juvenil, así como destacados representantes de la administración local y de la federación gallega, quienes quisieron arropar al equipo ante este exigente reto competitivo.

Durante la presentación, el alcalde de Lalín, José Crespo, puso en valor la relevancia social y deportiva del club en la localidad, utilizando una analogía que caló hondo entre los asistentes al afirmar que, "en deporte, o balonmán é a Lalín o que é o cocido no gastronómico", subrayando así que esta disciplina forma parte del ADN lalinense. Por su parte, Bruno López, presidente de la gestora de la Federación Galega de Balonmán, quiso destacar la implicación de la villa con el deporte formativo, señalando que "o Concello de Lalín é compromiso, aposta polo deporte e axuda ao balonmán de base e en xeral".

En el apartado técnico, el entrenador del conjunto juvenil, Pachi, mostró su entusiasmo y respeto por el nivel de los rivales que aterrizarán en el Arena. "Imos disfrutar dun bo nivel de balonmano. Temos un grupo complicado, disfrutaremos dos tres días e iremos a competir", sentenció el técnico, dejando claro que el equipo saldrá a por todas a pesar de la entidad de los adversarios. No obstante, el acto también dejó espacio para la reivindicación de manos de Berta González, ayudante técnica del equipo, quien hizo hincapié en la necesidad de mayor respaldo financiero para sostener este tipo de éxitos: "Sería de agradecer que aumentasen ás axudas económicas das institucións sobre todo na base".

La competición arrancará este viernes 8 de mayo con una primera jornada de alto voltaje. El telón se abrirá a las 18.30 horas con el enfrentamiento entre el Anaitasuna A y el Balonmano Tarazona. Tras ellos, llegará el momento más esperado por la parroquia local: el debut del Embutidos Lalinense, que se medirá al Motosport Juani Gáldar a partir de las 20.30 horas en un partido que se presume clave para las aspiraciones de clasificación de los anfitriones.

La intensidad no bajará el sábado 9 de mayo. En la sesión de tarde, el Anaitasuna A y el Motosport Juani Gáldar abrirán fuego a las 16:30 horas, sirviendo de antesala para el segundo duelo del equipo anfitrión. El Embutidos Lalinense saltará de nuevo a la pista a las 18.30 horas para enfrentarse al Balonmano Tarazona, con el objetivo de llegar a la última jornada con opciones matemáticas de liderar el grupo ante su afición.

Noticias relacionadas

El desenlace de este Sector B tendrá lugar el domingo 10 de mayo en una jornada matinal que promete emociones fuertes. A las 09.00 horas, el Motosport Juani Gáldar y el Balonmano Tarazona disputarán su último encuentro, dejando para el mediodía el gran fin de fiesta. A las 12.00 horas, el Embutidos Lalinense se verá las caras con el potente Anaitasuna A en lo que muchos expertos consideran la final anticipada del sector si los números ayudan a los de Pachi. El equipo lalinense espera que el rugido del Arena sea el factor determinante para decantar la balanza y lograr el billete hacia la fase final del Campeonato de España. Tres días, cuatro equipos y un solo objetivo: alcanzar la gloria nacional en el corazón de Galicia.