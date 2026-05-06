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Nico Lorenzo disputa el Nacional Sub-18

Nico Lorenzo disputa el Nacional Sub-18 |

Nico Lorenzo disputa el Nacional Sub-18 |

El atleta estradense Nico Lorenzo disputó el Campeonato de España de trail running Sub-18, acabando en el puesto 26 el primer día y 40 en el segundo tras sufrir una lesión en la salida.

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