Landeira recibe una oferta de renovación tras pasar por el quirófano

El central del Estradense Ángel Landeira pasó por el quirófano tras sufrir una fractura de tibia y peroné en el partido contra el Compostela. Hasta el hospital de Santiago se acercaron directivos y compañeros del Estradense para hacerle una visita. Todavía no se sabe cuánto tiempo tendrá que estar de baja el joven jugador, aunque se estima que podría estar casi toda la temporada fuera. A pesar de eso, el presidente de la entidad, Toño Camba, ya le ofreció la renovación para la próxima temporada para que pueda realizar la rehabilitación en el club.