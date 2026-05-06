Fútbol
David Sueiro luce el 10 con la Selección Española Sub-16
El futbolista de Silleda David Sueiro se incorporó a las jornadas de entrenamiento que la Selección Española Sub-16 está realizando estos días en Los Ángeles de San Rafael (Segovia). Se trata de la primera vez que el jugador del Celta de Vigo acude a una concentración con el equipo Sub-16. Sueiro debutó el año pasado con la selección Sub-15, con la que llegó a disputar el Torneo Desarrollo de UEFA. Ahora se estrena a las órdenes de Hernán Pérez con el número 10. Su nombre se ha relacionado en los últimos días con el Barça.
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