Berta González Casares lidera la única candidatura para presidir el Balonmán Lalín

Berta González Casares encabezará la única candidatura presentada para dirigir la junta directiva del Club Balonmán Lalín, tras cerrarse el plazo oficial de registro de listas. El club ha confirmado que este equipo se mantiene a la espera de posibles nuevas incorporaciones para completar su composición definitiva, ya que el proyecto continúa abierto a cualquier persona interesada en sumarse al grupo de trabajo para fortalecer el futuro de la entidad rojinegra.

La futura presidenta (segunda mujer en la historia que toma las riendas del club tras Belén Mariño) reconoce que asume este reto ante la necesidad crítica de gestión que atraviesa el club, asegurando que «si no llega a estar el tema como está, que urge tomar decisiones y no se puede seguir esperando, no seguía, o de seguir no tan en primera línea». Esta postura subraya la responsabilidad asumida por el nuevo equipo para evitar un vacío de poder en un momento clave para la planificación deportiva y administrativa.

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Junto a González Casares, la lista está integrada inicialmente por José Noche Agras como tesorero, José Manuel Montoto Areán en calidad de secretario y los vocales Alberto Viz Vázquez, Daniel González González y Carlos Taboada Ferradás. A pesar de contar ya con estos cargos clave, la candidatura insiste en su carácter abierto, animando a socios y simpatizantes a dar un paso adelante antes de la ratificación oficial de la nueva directiva que llevará las riendas del club lalinense.