Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
⚽ CRÓNICA Celta-ElcheHeredar en GaliciaAVE Vigo–MadridDía de la MadreLucha de JustineJavier PiñeiroEDITORIAL
instagramlinkedin

Tenis

El Tenis Recreo Cultural jugará las semifinales del Campeonato Gallego por Equipos

Lucas López, Alberto López, Pablo López, Rafa Calviño y Rubén Caldas lideraron la victoria sobre el Tenis Pontevedra

Equipo del Tenis Recreo Cultural que disputará las semifinales del Gallego.

Equipo del Tenis Recreo Cultural que disputará las semifinales del Gallego. / Cedida

Ángel Graña

A Estrada

El Club de Tenis Recreo Cultural ha sellado este sábado una página dorada en su trayectoria deportiva al clasificarse, por primera vez en su historia, para las semifinales del Campeonato Gallego por Equipos. En apenas su segundo año en la máxima categoría autonómica, el conjunto estradense ha logrado situarse entre los cuatro mejores equipos de Galicia tras derrotar con autoridad al Club Tenis Pontevedra por un contundente marcador de 5-1.

La eliminatoria, disputada en un ambiente de máxima expectación, comenzó a decantarse rápidamente para los locales en el primer turno. Lucas López sumó el primer punto (6/2, 6/3) y Alberto López amplió la ventaja con un sólido 6/2 y 7/5. Aunque Ian Rodríguez rozó la victoria en un duelo agónico que se decidió en el tercer set (6/4, 2/6, 6/7), el equipo no perdió el rumbo. Los jóvenes Pablo López y Rafa Calviño sentenciaron prácticamente el pase con sendos triunfos por la vía rápida (6/2, 6/2 y 6/3, 6/2). El broche de oro lo puso el número uno del equipo, Rubén Caldas, quien en un partido de alta tensión cerró el cruce al vencer por 6/3, 5/7 y 7/6, haciendo innecesaria la disputa de los dobles.

Noticias relacionadas

Con este triunfo ante un rival histórico, el Recreo Cultural pone rumbo a Sanxenxo, donde el fin de semana del 13 y 14 de junio se jugará el título. El equipo llega con la ilusión intacta para afrontar las semifinales del sábado y pelear por un puesto en la gran final del domingo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Recupera 400 euros perdidos en el Álvaro Cunqueiro tras ser localizada por las cámaras la persona que los cogió del suelo
  2. Consternación en Cuntis y Vilagarcía por la muerte del profesor Enrique Portela a los 37 años
  3. El negocio redondo de la AP-9: la concesionaria reduce el gasto en conservación de la autopista mientras logra unos beneficios históricos
  4. La lucha de Justine para hacer justicia por su caballo: «Teníamos una conexión especial. Era mi vida»
  5. Vigo y Galicia estrenan el primer AVE «directo» a Madrid sin paradas en Castilla y León
  6. Del Ejército a la Benemérita: la Guardia Civil se aloja en Vigo para el inicio de la Vuelta a España femenina
  7. El colapso de la constructora Oresa llega a Vigo: su «insolvencia inmediata» deja a medias el corazón peatonal de Bouzas
  8. El chalet con piscina a poco más de una hora de Vigo que puedes adquirir por 160.000 euros

El Tenis Recreo Cultural jugará las semifinales del Campeonato Gallego por Equipos

El Tenis Recreo Cultural jugará las semifinales del Campeonato Gallego por Equipos

Un usuario del parking Europa de Lalín pide el reitegro del abono por el estado de su plaza

Un usuario del parking Europa de Lalín pide el reitegro del abono por el estado de su plaza

Santos alerta de las esperas en la atención primaria de Moaña

Santos alerta de las esperas en la atención primaria de Moaña

Las Cíes, de paraíso natural a infierno viral

Las Cíes, de paraíso natural a infierno viral

El Pontevedra se juega la plaza del play-off contra once candidatos

El Pontevedra se juega la plaza del play-off contra once candidatos

El tripartito acusa al PP de «intentar confundir» con la concesión de Ojea

El tripartito acusa al PP de «intentar confundir» con la concesión de Ojea

Qué hacer hoy 4 de mayo en Vigo: Xosé Ramón Pena falará no Club FARO da súa novela «A boca de Krishna»

Qué hacer hoy 4 de mayo en Vigo: Xosé Ramón Pena falará no Club FARO da súa novela «A boca de Krishna»

La pintura de Otero Baena ilumina a las nuevas generaciones

La pintura de Otero Baena ilumina a las nuevas generaciones
Tracking Pixel Contents