Tenis
El Tenis Recreo Cultural jugará las semifinales del Campeonato Gallego por Equipos
Lucas López, Alberto López, Pablo López, Rafa Calviño y Rubén Caldas lideraron la victoria sobre el Tenis Pontevedra
El Club de Tenis Recreo Cultural ha sellado este sábado una página dorada en su trayectoria deportiva al clasificarse, por primera vez en su historia, para las semifinales del Campeonato Gallego por Equipos. En apenas su segundo año en la máxima categoría autonómica, el conjunto estradense ha logrado situarse entre los cuatro mejores equipos de Galicia tras derrotar con autoridad al Club Tenis Pontevedra por un contundente marcador de 5-1.
La eliminatoria, disputada en un ambiente de máxima expectación, comenzó a decantarse rápidamente para los locales en el primer turno. Lucas López sumó el primer punto (6/2, 6/3) y Alberto López amplió la ventaja con un sólido 6/2 y 7/5. Aunque Ian Rodríguez rozó la victoria en un duelo agónico que se decidió en el tercer set (6/4, 2/6, 6/7), el equipo no perdió el rumbo. Los jóvenes Pablo López y Rafa Calviño sentenciaron prácticamente el pase con sendos triunfos por la vía rápida (6/2, 6/2 y 6/3, 6/2). El broche de oro lo puso el número uno del equipo, Rubén Caldas, quien en un partido de alta tensión cerró el cruce al vencer por 6/3, 5/7 y 7/6, haciendo innecesaria la disputa de los dobles.
Con este triunfo ante un rival histórico, el Recreo Cultural pone rumbo a Sanxenxo, donde el fin de semana del 13 y 14 de junio se jugará el título. El equipo llega con la ilusión intacta para afrontar las semifinales del sábado y pelear por un puesto en la gran final del domingo.
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