Raquel Román se corona subcampeona en La Indomable y afianza su liderato nacional

La ciclista Raquel Román, integrante del equipo Extol MTB Team, ha consolidado su posición de privilegio en la Copa de España de Maratón (XCM) tras lograr una meritoria segunda posición en "La Indomable". En la prueba disputada este sábado 2 de mayo en la localidad almeriense de Berja, la corredora de la escuadra gallega exhibió un gran estado de forma que le permite mantener el liderato de la categoría Élite y afianzarse en la lucha por el título nacional, tras completar una de las citas más exigentes del calendario.

La competición, organizada por el Club Ciclista Berja como cuarta prueba puntuable del circuito nacional, presentó un desafío mayúsculo con un recorrido de 96 kilómetros y un desnivel acumulado de 2.814 metros. El trazado se caracterizó por su extrema dureza, especialmente durante la primera mitad, donde el pelotón tuvo que afrontar la exigente ascensión al Pozo Lupión en plena Alpujarra almeriense. En este escenario, la representante del Extol MTB Team supo gestionar sus fuerzas para cruzar la línea de meta con un tiempo de 4:50:46, asegurando una plata muy trabajada en un final de infarto.

La victoria en la categoría femenina absoluta fue para María Isabel Felipe, quien impuso un ritmo incontestable desde los primeros compases. Felipe detuvo el crono en 4:40:52, logrando una ventaja de diez minutos sobre el grupo perseguidor. Detrás de ella, la batalla por los cajones restantes del podio fue vibrante: Raquel Román logró imponerse por apenas 19 segundos de diferencia a Anna Gabriela Myria (4:51:05), quien cerró el podio en tercera posición tras una persecución constante.

Este resultado es estratégico para Román en sus aspiraciones dentro de la Copa de España 2026. Aunque la victoria de Felipe permite a la andaluza ampliar su renta en la clasificación general absoluta hasta los 46 puntos, el segundo puesto de la corredora del Extol MTB Team en Almería es un golpe de autoridad que la ratifica como la rival más sólida del circuito y le otorga una ventaja competitiva fundamental para las próximas citas. Su regularidad en las cuatro pruebas disputadas hasta la fecha es la clave que la mantiene al frente de la clasificación Élite.

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Con la épica de las cumbres alpujarreñas como telón de fondo, "La Indomable" ha vuelto a demostrar por qué es una de las maratones de montaña más respetadas del país. Para Raquel Román, esta medalla de plata supone no solo un éxito individual, sino la confirmación de que el trabajo del equipo Extol MTB Team está dando los frutos esperados en el momento decisivo de la temporada de BTT.