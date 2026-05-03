Landeira sufre una grave fractura de tibia y peroné

Landeira afronta un largo calvario tras su grave lesión: «Me asusté mucho al ver la imagen de mi tobillo». El central del Club Deportivo Estradense permanece ingresado en el Hospital de Conxo tras sufrir una fractura de tibia y peroné ante el Compostela. Será intervenido la próxima semana y estima su regreso para el tramo final de la próxima campaña. El jugador, que se encuentra bajo observación en el Hospital de Conxo, ha confirmado el peor de los pronósticos médicos tras las primeras exploraciones: una fractura completa de tibia y peroné en la zona distal, afectando seriamente a la articulación del tobillo.

El infortunio se cebó con el zaguero en una acción fortuita que dejó mudos a los aficionados presentes en el estadio. Desde su habitación en el centro hospitalario compostelano, Landeira recuerda con nitidez el momento del impacto: «Lo que recuerdo es que choqué y como que me quedé clavado y caí encima de mi tobillo». La crudeza visual de la lesión fue inmediata, provocando un shock tanto en el futbolista como en sus compañeros y rivales. «Me asusté mucho porque vi la imagen esa y sobre todo me agobié. Tampoco estaba procesando en ese momento lo que significaba realmente una lesión de este calibre», admite con sinceridad. El jugador ha sido tajante respecto al material gráfico del encuentro: «No quiero ver las imágenes», sentencia, prefiriendo centrarse en una recuperación que se prevé larga y tortuosa.

Los plazos médicos dictan que Landeira deberá permanecer inmovilizado hasta la próxima semana, fecha en la que los especialistas han programado su entrada en el quirófano para estabilizar la fractura. Aunque ya cuenta con los resultados de las radiografías, el cuerpo médico espera el informe definitivo del TAC para evaluar si existe afectación de ligamentos adicionales. En cuanto a su regreso al césped, el central es consciente de que la temporada será, en su mayor parte, un proceso de rehabilitación fuera de los focos. «Me dijeron que es fractura de peroné y tibia en la parte de abajo. Probablemente podría volver a jugar para el final de la próxima temporada, pero no para disputarla con normalidad», explica Landeira, asumiendo que el objetivo real es volver a estar al máximo nivel competitivo tras un exhaustivo proceso de fisioterapia.

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A pesar del dolor y la incertidumbre, el pundonor del futbolista sigue ligado al destino del Estradense. El equipo se encuentra en un momento crítico de la competición, luchando por un puesto en la fase de ascenso. Lejos de hundirse, Landeira ya piensa en dar ánimos a los suyos fuera del campo. «A ver si puedo llegar para ir a ver el partido contra el Barco, porque dependemos de nosotros mismos para meternos en el play-off», afirma con esperanza. El club, que ha blindado emocionalmente al jugador, agradece el apoyo de la familia, quienes no se han separado de su lado en Conxo. La baja de Landeira supone un golpe durísimo para el esquema táctico del equipo en este tramo final, pero su espíritu de lucha parece haber calado ya en el vestuario para afrontar el decisivo duelo ante el conjunto valdeorrés, donde sus compañeros buscarán dedicarle una victoria que certifique el objetivo de la temporada.