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El Inversia Seguros ya es de Preferente

El equipo de Diego Castro se impone (10-0) al UD Estrada en un descafeinado derbi y se proclama campeón de liga a falta de tres jornadas para la conclusión de la liga

El Inversia Seguros A Estrada Futsal celebra el campeonato de liga y su ascenso a Preferente

El Inversia Seguros A Estrada Futsal celebra el campeonato de liga y su ascenso a Preferente

Bernabé / Javier Lalín

Ángel Graña

Á. G.

A Estrada

El Inversia Seguros A Estrada Futsal se proclamó este sábado campeón de liga tras vencer de forma contundente al UD Estrada en el derbi local disputado en el Coto Ferreiro. Con esta victoria, el equipo que dirige Diego Castro certifica matemáticamente el título y el ascenso directo a la categoría Preferente Futgal a falta de tres jornadas para concluir la competición doméstica, poniendo el broche de oro a una temporada espectacular.

Los hombres del conjunto azulón no tuvieron piedad en el encuentro disputado en el Coto Ferreiro, que registró una muy buena entrada. El marcador final de 10-0 reflejó la diferencia de ambos equipos sobre la pista, sobre todo por las numerosas ausencias con las que se presentó el ayer conjunto visitante en el Coto Ferreiro.

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Castro manifestó al término de la contienda que «este fue el mejor grupo humano con el que he trabajado nunca». El técnico también tuvo palabras de elogio para el presidente, «que hace mucho para que esto funcione». La alegría fue desbordante tras el partido tanto en la pista como en la grada. Al cierre de esta edición estaba prevista una cena para celebrar los éxitos del Inversia Seguros.

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