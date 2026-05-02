El Estradense aplaza el play-off

La SD Compostela cumplió ante el Club Deportivo Estradense en San Lázaro en duelo igualado y lleno de alternativas. El equipo santiagués rompió el empate, generado por Charly y Edu Taboada, en los minutos finales gracias a una combinación entre Maceira y Parapar, que culminó el atacante de Labañou. Con este triunfo, la esedé asalta de forma momentánea la primera posición y el Estradense pospone su ansiado play-off.

Secho Martínez optó por introducir a Goris, Parapar y Valín en el once en detrimento de Cañizares, Diego Rodríguez y un sancionado Antón Guisande. Por su parte, el conjunto de Manuti dibujó un esquema muy definido con tres hombres en medio campo (Brais Vidal, Raúl Martiñán y Migui) y con Dani Pedrosa y Edu Taboada en ataque. La valiente idea visitante pilló desprevenido a un Compos que cedió terreno en los compases iniciales. Fruto de la extrema concentración, la intensidad se impuso a la calidad, dejando varias acciones de gran vehemencia. En un corto periodo de tiempo de ocho minutos, Casanova Cudeiro, colegiado del encuentro, mostró tres tarjetas amarillas; dos para el cuadro local (Valín y Crespo) y una para el visitante (Pedrosa). La nota negativa del partido la dejó Ángel Landeira. El defensa santiagués sufrió una gravísima lesión, después de resbalar en un lance con Charly, que obligó a detener el partido durante varios minutos. Después de que la ambulancia auxiliase al jugador rojillo, el duelo se reanudó con mucha actividad y con la entrada del zaguero Ander Bellido. La falta cometida por Landeira antes de lesionarse dio paso al primer tiro entre palos de la esedé. La suficiencia demostrada por el meta rojillo en su primera intervención contrasta con las dudas en su segunda acción, en la que Charly rescató un balón suelto en el área para rematar centrado a escasos metros del portero picheleiro, que a pesar de tocarla no pudo evitar el tanto. El Estradense expuso una capacidad de reacción envidiable e igualó el encuentro cinco minutos después. Pedrosa y Taboada, se aliaron para fabricar el empate. El ribadense habilitó al «9», que con un remate fuerte y ajustado batió a Cobo para restablecer las tablas en el marcador. De reacciones iba la cosa y tras encajar el 1-1, el conjunto local a punto estuvo de volver a coger ventaja de la mano de Charly, que estrelló contra el larguero un envío medido de Adrián Armental al primer palo. Y con esta ocasión compostelanista se alcanzó el descanso.

Segunda parte

Tras el entretiempo, el Estradense fue el primero en avisar. Ángel Muñiz obligó al portero blanquiazul a estirarse para evitar el tanto a la salida de un córner. El intento rojillo despertó al cuadro compostelano que tuvo en los pies de Samu Rodríguez su primera gran oportunidad del segundo acto. El capitán aprovechó una gran combinación por banda derecha para finalizar contra la puerta de Brea, el cual esta vez respondió con creces. El paso hacia adelante del Compos fue secundado desde el banquillo, ya que Secho Martínez dio entrada a Jorge Maceira. No tardó en dejar huella el máximo artillero compostelanista, demostrando en sus dos primeras jugadas una gran capacidad para presionar y precisión para asociarse.

El ariete vigués se erigió como el faro ofensivo del bloque local, que rozó el gol en dos ocasiones. Un centro suyo al corazón del área se quedó a milímetros de encontrar la cabeza de Parapar. En la siguiente oportunidad, fue el ex del Lugo B el que estuvo a punto de adelantar a la esedé con un disparo cruzado. El momento de Maceira sólo fue interrumpido por Dani Pedrosa. El extremo rojillo rescató un esférico suelto en el área blanquiazul para poner en apuros a Cobo, que evitó la diana visitante con una providencial mano abajo. Si el portero catalán salvaba a los de Secho en un área, Brais Vidal hacía lo propio con el Estradense en la otra. El pivote santiagués desbarató una ocasión clarísima de Cañi, cuando este se disponía a disparar al portal estradense.

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Con igualdad absoluta, el duelo se encaramaba a sus compases finales. Y el Compos encontró el premio. Presionado en salida de balón, Damián Noya levantó la cabeza y encontró en Maceira el recurso ofensivo al cual agarrarse, como durante toda la segunda parte. El balón largo del defensor fue peinado por el delantero olívico que dejó totalmente sólo a Parapar. El atacante de Labañou se desquitó de Pablo Brea con un sutil control y definió a placer para darle los tres puntos a los locales.