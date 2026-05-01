El Estradense busca sellar su billete al play-off en el templo de un Compostela que pelea por el título

El Estadio Vero Boquete de San Lázaro vestirá sus mejores galas este miércoles, a las 12.00 horas, para un duelo de alto voltaje entre la Sociedad Deportiva Compostela y el Club Deportivo Estradense. Con los dos equipos inmersos en la lucha por sus objetivos, el choque se presenta decisivo: los santiagueses pelean por el liderato, mientras que el conjunto de A Estrada busca certificar matemáticamente su presencia en la fase de ascenso.

La semana llega cargada de emotividad para la entidad rojilla tras la reciente distinción al mérito deportivo otorgada la entidad que recibió su presidente Toño Camba. El dirigente recibió el galardón de manos del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en un reconocimiento a la labor realizada por la entidad de A Estrada a lo largo de sus cien años de historia.

En lo deportivo, el técnico visitante, Manuti, afronta la cita con ambición pero con máximo respeto al escenario en el que se disputa la contienda. "Quedan dos partidos y el de Santiago es un encuentro bonito de ir a jugar a San Lázaro, un estadio de Primera División contra un rival llamado a ganar la liga y que se está jugando el título", afirma el entrenador. Pese a la entidad del rival, Manuti confía en las opciones de los suyos: "El Compostela siempre es favorito en esta categoría y más aún jugando en casa. Es cierto que nosotros llegamos en un buen momento, somos un buen equipo y que si hacemos las cosas bien, podemos ganar".

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La clave del partido pasará por la contundencia en ambas áreas. Manuti advierte de que "hay que estar muy pendientes porque ellos tienen mucho gol con jugadores decisivos; hay que estar muy bien en las vigilancias defensivas y luego de cara a portería no puedes ir a San Lázaro y fallar cinco, seis o siete ocasiones de gol". Para el asalto a Santiago, el Estradense recupera a los sancionados Ángel y Landeira, aunque pierde por la "cláusula del miedo" a Porrúa, cedido por el club blanquiazul.