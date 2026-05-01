Costoya vuela en los test de la F4 antes de su debut en Italia

El automovilismo español tiene motivos para el optimismo. A las puertas de que arranque oficialmente la temporada de la Fórmula 4 Italiana, uno de los certámenes de promoción más exigentes del mundo, Christian Costoya ha enviado un mensaje de autoridad a la parrilla. Los test colectivos de pretemporada no solo han servido para que el piloto gallego se adapte a su nueva montura, sino para confirmar que llega al debut en un estado de forma excepcional, situándose de manera recurrente en el grupo de los elegidos.

Lo más destacado de estas jornadas no ha sido solo la velocidad punta, sino la extraordinaria madurez que Costoya ha mostrado al volante. En una categoría donde la irregularidad suele ser la norma para los debutantes, Christian ha sorprendido a ingenieros y rivales por su consistencia. Ha sido capaz de encadenar vueltas rápidas con una precisión quirúrgica, manteniendo un ritmo de carrera que vaticina grandes alegrías para la primera ronda del campeonato.

En declaraciones concedidas a DAZN, el joven piloto analizó sus sensaciones tras bajarse del monoplaza: "Los test han ido bastante bien. He mejorado en muchos puntos de conducción. Ya tengo más confianza con el coche". Esta evolución se ha traducido en un duelo directo con pilotos de la talla de Oleksandr Bondarev. En varias de las sesiones cronometradas, el español logró batir los registros del ucraniano, un movimiento que subraya el salto de calidad que ha dado este invierno.

La clave de este rendimiento parece estar en el perfeccionamiento de los detalles técnicos. Según explica el propio Costoya, el enfoque ha estado en pulir su estilo para exprimir el potencial del F4: "He mejorado sobre todo los puntos de frenada y el paso por curva. Me siento bastante confiado", señaló a DAZN, destacando dos de las áreas más críticas para dominar los circuitos técnicos que componen el calendario italiano.

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Con este bagaje, las sensaciones de cara a la primera cita del calendario son inmejorables. Costoya no solo ha demostrado que puede rodar en los tiempos de cabeza, sino que tiene el control necesario para gestionar la presión de la competición real. El "mejor Christian" visto hasta ahora en monoplazas ya está listo para que el semáforo se apague, con el objetivo claro de pelear por el podio desde el primer fin de semana. La F4 Italiana ya sabe que el español será un hueso duro de roer.