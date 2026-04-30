Fútbol
La Selección Española Sub-16 convoca al silledense David Sueiro
El centrocampista del Celta de Vigo participará en unas jornadas de entrenamiento que tendrán lugar en Los Ángeles de San Rafael
El futbolista de Silleda David Sueiro ha sido convocado por la Selección Española Sub-16 para participar en unas jornadas de entrenamiento que tendrán lugar en Los Ángeles de San Rafael, en Segovia, entre los días 4 y 7 de mayo. Es la primera vez que el jugador del Celta de Vigo acude a una concentración con el equipo Sub-16. Sueiro se había estrenado con la selección Sub-15, con la que llegó a disputar el Torneo Desarrollo de UEFA que se organizó en Sofía. Ahora se estrena a las órdenes de Hernán Pérez, en una lista formada por 27 futbolistas.
Sueiro todavía está en edad cadete pero ya es un habitual con el juvenil B, con el que esta temporada ha disputado 21 encuentros. Pero además, también se ha estrenado con el juvenil A de División de Honor, participando en cuatro encuentros.
Cabe recordar que el jugador silledense es uno de los los canteranos del Celta de Vigo que han firmado un acuerdo con la agencia del conocido representante internacional Jorge Mendes.
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