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El Recreo Cultural juega los cuartos de final ante Pontevedra

Los estradenses parten como locales tanto en la competición masculina como femenina

Redacción

A Estrada

Las instalaciones del Recreo Cultural de A Estrada acogerán el próximo fin de semana los cuartos de final de la Liga Gallega Absoluta. Los equipos estradenses masculino y femenino se enfrentarán en la primera ronda de play-off al Club de Tenis Pontevedra. Los chicos jugarán el sábado a partir de las 16.00 horas y las chicas al día siguiente a las 10.00. En caso de superar esta ronda, se clasificarían para la fase final, con semifinales y finales jugándose el mismo fin de semana en Sanxenxo.

El entrenador del Recreo Cultural, Miguel Sánchez, considera que ambos equipos tienen opciones de meterse en semis, destacando el punto a favor de jugar sus pistas rápidas ante un rival que ofrece su mejor versión sobre tierra batida.

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El equipo C del Recreo Cultural por su parte jugará la fase de ascenso a Primera División.

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