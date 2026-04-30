Lalín triunfa en el Nacional de Kickboxing con un oro y dos bronces

Lalín celebra un destacado éxito deportivo tras la brillante actuación de los deportistas del club Two Warriors Academy (TWA) en el Campeonato de España de Kickboxing, celebrado recientemente en La Nucía, Alicante. La expedición lalinense regresa a casa con un botín de tres metales: una medalla de oro y dos de bronce, consolidando al municipio como un referente en los deportes de contacto.

David Gil Nogueira fue el gran protagonista al proclamarse campeón de España en la modalidad de Pointfighting (categoría sénior de -94 kg). Con este triunfo, Gil no solo revalida el título obtenido en 2025, sino que confirma su hegemonía nacional. Su rendimiento se completó con un bronce en Kicklight, demostrando una gran versatilidad técnica.

Por otro lado, Marcos Fernández Méndez, instructor del TWA, cerró su trayectoria competitiva de forma magistral. En su última participación oficial, logró la medalla de bronce en la modalidad K1 lights (categoría máster de -84 kg). Este podio supone un broche de oro a su carrera deportiva, marcada por el compromiso y la formación de nuevos talentos en el club.

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Desde el Two Warriors Academy han subrayado que estos resultados son fruto de meses de intenso trabajo y constancia. Con este triplete de medallas, Lalín refuerza su presencia en el panorama del alto rendimiento nacional, dejando patente el excelente nivel del kickboxing local bajo la dirección técnica del club.