Lalín será la sede del Sector B del campeonato de España del 8 al 10 de mayo

La Real Federación Española de Balonmano ha ratificado oficialmente que los sectores nacionales del Campeonato de España Juvenil Masculino para la temporada 2025-2026 se disputarán del 8 al 10 de mayo. Esta fase competitiva sitúa al Embutidos Lalinense en el centro de todas las miradas, ya que el club dezano ejercerá como anfitrión en el Sector B, una designación que la directiva lalinense ha valorado de forma muy significativa tras un intenso proceso de gestión. Lograr que Lalín sea la sede de este cuadrangular era el objetivo prioritario de la entidad, un hito que, según reconocen desde el club, "mucho costó" conseguir, pero que finalmente permitirá a la afición local empujar a su equipo hacia la ansiada fase final nacional.

La plantilla llega a esta cita con una mentalidad marcadamente ambiciosa tras haber finalizado la liga regular en segunda posición. Este subcampeonato, aunque meritorio, ha dejado en el seno del equipo un hambre competitiva renovada; desde la dirección del club se subraya que el objetivo en este sector no es otro que el liderato absoluto, bajo la premisa de que "ser segundo nunca es bueno". El equipo es plenamente consciente de la dificultad de su grupo, al que definen coloquialmente como un grupo "difícil" por el nivel de los rivales. En el Sector B, el Embutidos Lalinense se verá las caras con el Grupo Escriche Tarazona-Casablanca, el Moto Sport Juaní Gáldar y el Anaitasuna A. Mientras tanto, el Sector A, con sede en Cangas, presenta a priori un cuadro más accesible con la participación del Buenas Migas Luceros, Academia Alcobendas, Tolosa CF Eskubaloia y Abanca Ademar León.

Para afrontar esta fase decisiva de la temporada del 8 al 10 de mayo, el Club Balonmán Lalín cuenta con un sólido cuerpo técnico integrado por Alexandre Dacosta Grande como entrenador, Berta González Casares como ayudante y Román Pedreira Jordedo en las funciones de oficial. La responsabilidad en la pista recaerá sobre una plantilla de 18 jugadores que combina talento, potencia física y el orgullo de defender su propio feudo. El equipo estará compuesto por los porteros Xoel Rodríguez Pavón (quien ostenta la capitanía con el dorsal 13) y Sergio Sánchez Pereiro (16); el central Carmelo Couso Jurado (12); y un potente bloque de laterales formado por Luis Martínez Pedreira (3), Mateo López García (5), Luis Rozas González (7), Manuel Souto López Ron (8) y Enzo Novoa Mariño (17).

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En los extremos, la rotación será fundamental con la presencia de Borja García González (6), Iago Alexandre Cuiña González (9), Alberto Canda López (10), Brais Llinarez Juiz (15), Lucas Vilariño Gómez (18), Marco González Aller (20), José Enrique Portas (21) y Adrian Nogueira Iglesario (46). Finalmente, el trabajo en la línea de seis metros será responsabilidad de los pivotes Martín Vázquez Cortizo (11) y Gabriel Pérez Pulleiro (25). Con todos estos nombres, el conjunto del Arena buscará transformar la presión de ser locales en una ventaja competitiva para lograr el billete a la gran final española.