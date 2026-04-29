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Ciclismo

El Montes do Deza, en los 101 Peregrinos

El Montes do Deza participó en la 101 Peregrinos en Ponferrada, logrando completar el duro recorrido con todos sus ciclistas. Diego Rodríguez Trigas venció en la Stradetermal de Lobios.

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