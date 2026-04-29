El Lamela aguanta la presión del Rodeiro y se acerca al título

A falta de tres jornada para que finalice la competición en Segunda Autonómica, el Lamela sigue en el liderato del grupo comarcal con cinco puntos de ventaja sobre el Rodeiro. El pasado fin de semana ambos equipos lograron vencer. Los de Mularedos lo hicieron en casa ante el Atlético Fátima por 4-3. Fue un encuentro que comenzó bien para los de Fuentes, con un 3-0 a los 26 minutos. Los visiantes sin embargo fueron recortando diferencias, poniendo el 4-3 cuando quedaban siete minutos para que rematase el partido. El marcador sin embargo no se volvió a mover.

Ese resultado mantiene al Lamela líder y con un pequeño colchón a pesar de la victoria del Rodeiro contra el Val do Ulla por la mínima. Un tanto de Pájaro en el miunto 86 dejó los tres puntos en casa. Los de Román Blanco se mantienen así segundos, en puestos de play-off de ascenso.

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En la parte baja queda mucho por decidir, con Silleda, Vea y Cruces intentando evitar el descenso directo. Por el momento es el Cruces el que está en esa zona roja, aunque a solo dos puntos del Vea y a tres del Silleda.