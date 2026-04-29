Un derbi con pinta de alirón

El pabellón Coto Ferreiro acogerá el próximo sábado un derbi en el que se verán las caras los dos equipos estradenses en Primera Autonómica. Por un lado está el Inversia Seguros A Estrada Futsal, que jugará como local, y del otro el Unión Deportiva A Estrada. Este encuentro tiene un cariz especial para los primeros, ya que el equipo de Diego Castro se proclamará campeón y logrará la única plaza de ascenso directo a Preferente si se lleva los tres puntos. El intratable líder de la competición tendrá delante a un rival que a estas alturas de la temporada ya no se juega nada, una vez sellado su descenso.

En esta situación el Inversia se presenta como el gran favorito a la victoria. Los de Diego Castro mandan en Primera con 70 puntos en 26 partidos. Es decir, ganaron 23 y solo cedieron un empate y dos derrotas. Eso les permite tener una renta con sus dos perseguidores, el Parrulo B y el Nauga Coruña, de nueve puntos cuando quedan cuatro jornadas. Si vencen el sábado, mantendrán como mínimo esa renta. Teniendo en cuenta que tienen el gol average particular ganado con sus dos rivales, una victoria les asegura el título.

En una situación opuesta se encuentra el UD A Estrada. Los estradenses son antepenúltimos con 12 puntos y ya no tienen opciones de dar alcance al primer equipo fuera de puestos de descenso directo.

Curiosamente, los estradenses ya podrían haberse proclamado campeones el pasado fin de semana como visitantes, pero encajaron su segunda derrota de la temporada. Ahora podrán hacerlo en casa y con un derbi de por medio. «La verdad es que es un guión de película. Podemos ganar el derbi, asegurar el título y el ascenso y celebrarlo en casa. Creo que los jugadores se lo merecen después de la temporada que han hecho», valoró el entrenador del Inversia.

Diego Castro considera que deben sentenciar cuanto antes el ascenso, teniendo en cuenta que entran en una fase de la temporada en la que se suelen acumular las bajas por compromisos personales y por exámenes. El técnico recordó que este factor ya se dejó notar en su derrota del pasado fin de semana, la segunda de la temporada, en un paritdo al que acudieron sin muchos de sus efectivos. Eso en principio no les pasará el próximo sábado, cuando todo apunta a que tendrá a todos sus hombres disponibles.

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En el partido de la primera vuelta ganaron al UD A Estrada por un claro 9-2. «Sobre el papel debemos ser superiores pero este es el típico partido que se te puede complicar, ante un rival que ha ido mejorando».