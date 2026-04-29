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África Loureiro logra dos oros en el torneo Ciudad de Viana

La estradense África Loureiro firmó una gran actuación en el Campeonato Nacional KyokushinKan Ciudad de Viana. La deportista del Club Budoyama se alzó con dos medallas de oro, ambas en la modalidad de Kumite. Una de ellos fue en Sub-21 y otra en Sénior. La representación española en esta prueba obtuvo 19 medallas, 11 de ellas de oro.

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