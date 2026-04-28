El Keltoi sumar varias medallas en el Torneo Villa de Gijón

El Keltoi de Vila de Cruces logró destacados resultados en el Torneo Villa de Gijón. En la categoría U15, Noa Amboage (50 kg) consiguió una meritoria cuarta posición, mientras que Hugo López (62 kg) alcanzó un excelente segundo puesto, subiendo al podio tras una sólida actuación.

En U17, sumaron varios terceros puestos gracias a las actuaciones de Marco Rodríguez (71 kg), Saúl Guerreiro (65 kg) e Izan Parrado (60 kg), que demostraron un alto nivel técnico. También cabe destacar la participación de Cibrán Lalín (60 kg), que finalizó en la novena posición compitiendo en una categoría de peso superior a la suya habitual, debido a la falta de participantes en los 55 kg, mostrando compromiso y disposición para competir.

Noticias relacionadas

Además, los resultados conjuntos contribuyeron a que Galicia acabase tercera en femenino y cuarta en masculino.