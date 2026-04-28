El Estradense, a un paso de seguir reescribiendo su historia

El Estradense afronta el momento decisivo de la temporada. Los rojillos vienen de una campaña sin grandes demostraciones de fuerza. Han sido un equipo irregular, mejor cuanto mayor era el reto y flojo ante rivales de la parte baja. Tuvieron además una racha horrible, digna de un merecido colista y, sin embargo, los de Manuti llegarán a las dos últimas jornadas en la cuarta posición, es decir, metidos en puestos de fase de ascenso y con pequeño colchón sobre sus perseguidores. Ahora, quedan dos finales para un equipo que viene moviéndose desde hace tiempo en el borde del abismo y al que hay que reconocerle su capacidad de supervivencia.

Los rojillos marchan cuartos a falta de dos jornadas con 50 puntos. A partir de ahí, toca mirar lo que viene por abajo. Quintos y todavía en fase de ascenso está un Villalbés que parece empeñado en complicarse la vida. Tras perder con el Silva, rival de la parte baja, tiene un punto menos que los rojillos, 49. Luego vienen los perseguidores: Boiro y Somozas con 47, Barco, con 46 y Gran Peña, Montañeros y Lugo B con 45. Son seis para dos plaza, una pelea en la que los estradenses parten con una pequeña ventaja. Primero, por su mayor puntuación y segundo, porque tienen en gol average ganado con casi todos ellos, incluyendo un hipotético triple empate.

La pregunta es este punto es ¿qué necesita el Estradense para asegurarse el play-off? Todo depende claro está de los resultados de los rivales. Manuti explica que, una victoria en uno de los dos partidos que les quedan les garantizaría jugar por segundo año consecutivo una fase de ascenso a Segunda RFEF. Un empate podría ser suficiente, especialmente si es contra el Barco, un rival directo al que reciben en la última jornada. Incluso sin sumar más puntos podrían meterse en la fase, aunque en este caso ya dependerían de una serie de resultados de sus rivales.

Ante esta incertidumbre, Manuti apuesta por centrarse únicamente en su próximo partido, un reto a la altura del premio que daría un triunfo. Los rojillos visitarán el próximo fin de semana el campo de San Lázaro para enfrentarse a un Compostela que se está jugando el título y el ascenso directo y al que solo le vale la victoria. "Tenemos que disfrutar de un partidazo. Ellos van a meter mucha gente en su campo y nosotros espero que también tengamos a los nuestros apoyándonos, porque es un campo que nos queda cerca. Creo que es un momento histórico para el Estradense y también una prueba para el equipo ante un rival como el Compostela", afirmó. Para este partido no podrán contar con Porrúa, ya que en su fichaje desde el equipo de la capital de Galicia se especificó que no podría jugar este encuentro.

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En cuanto a sus perguidores, Manuti recordó que hay varios enfrentamientos directos, entre ellos un Somozas-Barco el próximo fin de semana que es clave para ambos. El que gane, saldrá refoezado y el que pierda, se quedará fuera de la pelea. Un emoate podria condenar a ambos. El técnico apunta como el rival más duro al Boiro, por el potencial de su equipo.