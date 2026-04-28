El A.C. A Estrada se queda cerca del ascenso a Primera

Hay temporadas que se miden por una clasificación. Y hay otras que se miden por algo bastante más importante: el crecimiento. La del A.C. A Estrada pertenece claramente a las segundas. El pasado sábado, en la Biblioteca Municipal, el conjunto estradense afrontaba la última jornada de la Liga Gallega de Segunda División con opciones reales de regresar a Primera. La misión era exigente: ganar con contundencia a Xadrez Pousada y esperar un tropiezo de C. X. Rianxo B, que partía con un punto de ventaja.

El A.C. A Estrada presentó su alineación más competitiva, con Efrén Carbia, Samuel Sánchez, Álex Vázquez y Basilio Guijarro. La tarde comenzó de la mejor manera posible. En el primer tablero, Efrén Carbia resolvió con brillantez y rapidez, firmando una victoria de autoridad que encendía la ilusión local. En el tercer tablero, una imprecisión condenó a Álex Vázquez cuando mejor pintaban las cosas. Y en el segundo, Samuel Sánchez peleó hasta el límite una posición complicada, obligando a su rival a trabajar antes de inclinar el rey. En el cuarto tablero apareció Basilio Guijarro. quien logró un triunfo trabajado.

Noticias relacionadas

El empate final (2-2) dejaba al equipo sin opciones de ascenso, ya que Rianxo B cumplía por la mínima ante Cultural Deportiva Portas Xadrez (2,5-1,5). Eso dejó al equipo estradense sin ascenso y con la miel en los labios.