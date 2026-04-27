Balonmano
El reencuentro del Balonmano Estradense
A Estrada
Exjugadores del extinto Balonmano Estradense se reunieron ayer para una comida que tuvo lugar en el Restaurante Río Liñares. Esta reunión se viene repitiendo desde hace años, en un reencuentro de jugadores de diferentes generaciones. Según recordaron, el club Balonmano Estradense se fundó en el año 1975 y competición hasta el año 1988. Este encuentro periódico sirve para mantener vivo el recuerdo de esos más de diez años de balonmano en A Estrada, recordando «batallitas» y también a aquellos compañeros que han ido falleciendo. El número de participantes va variando en cada reunión.
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