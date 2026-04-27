El Lalín recibe el trofeo de campeón de Preferente

El Club Deportivo Lalín sigue disfrutando de la fiesta del ascenso, aunque en esta ocasión con un cariz oficial. El equipo rojinegro recibió el trofeo que lo acredita como campeón de la Preferente Norte de la temporada 2025-26. Este acto tuvo lugar en los prolegómenos del partido que enfrentaba al equipo lalinense con el Burela en el estadio Manuel Anxo Cortizo. Hasta allí se desplazó el presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Pablo Prieto, que fue el encargado de entregar la copa a los capitanes del Lalín.

De esta forma se cerraban varios días de celebraciones, incluyendo un encuentro con los aficionados en la jornada del viernes y un multitudinario cocido el sábado. En plena resaca, los jugadores del Lalín tuvieron que vestirse de corto para disputar un encuentro intrascendente una vez asegurado el título de campeón y el billete para regresar a Tercera División catorce temporadas después de su última presencia en esa categoría.

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Esa situación se dejó notar en un partido en que el Burela, equipo metido en puestos de descenso directo y que pelea por mantenerse en la categoría, logró llevarse la victoria de un feudo casi inexpugnable esta temporada como fue el Manuel Anxo Cortizo. Los visitantes terminaron venciendo por 0-2, en la que es la segunda derrota en casa del Lalín esta temporada.