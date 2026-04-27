El Estradense homenajea al portero Coke en su gala anual

El Club Deportivo Estradense celebró en la noche del sábado su gala anual de socios, un evento que contó con la participación de más de 250 personas. En esta ocasión, este encuentro de la familia rojilla contaba con una parte especial, ya que se rendía homenaje a Diego Álvarez «Coke», el hombre que defendió la portería del Estradense durante trece temporadas consecutivas y que el pasado verano anunció su retirada a los 34 años. El club le hizo entrega de un recuerdo.