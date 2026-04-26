Campeonato de España Gravel
Tamara Seijas se cuelga el bronce en el Nacional
Redacción
Lalín
La Gran Fondo Sierra de Alcaraz reunió a más de 700 participantes en la pelea por el Campeonato de España Gravel, donde Natalia Fischer y Alberto Barroso mostraron su poderío para llevarse el título nacional en categoría élite. En esta competición también estuvo presente la ciclista lalinense Tamara Seijas, quien terminó colgándose la medalla de bronce dentro de la categoría élite.
La ciclista del Xesteiras llegó a meta dentro del grupo perseguidor de la intratable Fischer. Las posiciones de privilegio se terminaron repartiendo en el sprint final, en el que la lalinense se vio superada por tres rivales.
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