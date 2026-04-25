El Estradense juega un "partido trampa" ante un Viveiro con las maletas hechas

El Estradense recibe hoy a las 17.30 horas al Viveiro en el Novo Municipal, un choque que ambos equipos afrontan con urgencias diferentes. Tras su brillante victoria del pasado fin de semana ante el Somozas, los rojillos se metieron en puestos de fase de ascenso a falta de tres jornadas para que finalice la competición. En esta posición de privilegio reciben a un rival que, a estas alturas de la temporada, ya no se juega nada. El Viveiro marcha en la quinta posición por la cola y ya es imposible que caiga a descenso directo. En esta situación, los locales deben vencer para asentar su posición en play-off antes de sus dos complicadas jornadas finales ante el Compostela en San Lázaro y la última, de nuevo como locales, ante el Barco, un rival directo.

El entrenador del Estradense, Manuel González "Manuti", calificó el partido de hoy como "trampa". "El Viveiro ya no se juega casi nada pero es un equipo que viene en una buena dinámica, con cuatro partidos seguidos sin perder, y que va a jugar sin ninguna presión. Eso los convierte en un equipo peligroso. Estoy seguro de que no nos van a regalar nada. Estamos hablando además de un rival cuyo juego se centra en la disputa, la intensidad y la agresividad. Si no estamos al 100% y los igualamos en eso, lo vamos a pasar mal", manifestó.

En cuanto a su equipo, Manuti señaló que llegan con la moral alta tras su importante victoria ante el Somozas que les permitió continuar con una gran segunda vuelta de 25 puntos. "Sabemos que si nos llevamos los tres puntos de este partido tendremos mucho ganado. Hay que aprovechar esta oportunidad", afirmó. "Venimos de un partido feo, con pocas ocasiones, en el que creo que fuimos mejores. Ellos, sin embargo, se adelantaron y fuimos capaces de darle la vuelta en los últimos minutos. Creo que eso es algo que nos refuerza y nos sirve para ver que somos capaces de remontar partidos, algo que no estábamos haciendo esta temporada", argumentó.

Para este partido los rojillos recuperan a Pedrosa, una vez recuperado de sus molestias físicas, y a Miguel, que cumplió partido de sanción. La mala noticia son las bajas de Landeira y Ángel, ambos por ver su quinta tarjeta amarilla. Esto deja a Vidal como el único jugador del equipo con cuatro tarjetas.

La pelea por meterse en los puestos de play-of está más apretada que nunca, con varios equipos peleando por las tres posiciones por decidirse. Arteixo y Villalbés parten como tercero y cuarto y parecen tener un poco de ventaja sobre sus perseguidores al analizar su posición y su buen calendario. Eso sitúa al Estradense, quinto, como el gran objetivo de todos los perseguidores. Los principales rivales del equipo rojillo en la pelea por esa plaza serán Boiro, Barco, Somozas y Montañeros. A favor del equipo de Manuti juega su mejor gol average particular con casi todos ellos.

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