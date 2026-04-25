El Estradense da un paso de gigante hacia el play-off

ESTRADENSE 2: Pablo Brea, Sergio Prieto (Mella, min. 79), Carabán, Ander, Pichi, Brais Vidal, Miguel (Óscar, min. 79), Porrúa (Gerard, min. 70), Pedrosa, Padín (Raúl, min. 46) y Edu (Ian, min. 83)

VIVEIRO 1: Ayoub, Diogo, Diego, Jacobo, Cora (Henry, min. 72), Lansade 8Carlos, min. 77), Vicente (Peli, min. 72), Esquerdeiro, Álvaro, Trasi (Rolle, min. 61)y Colucci.

GOLES: 1-0, Pedrosa, min. 65. 2-0, Pedrosa, min. 73).

El Estradense afrontaba un partido clave en su lucha por meterse en la fase de ascenso a Tercera. Los rojillos recibían al Viveiro con la obligación de ganar para mantenerse en puestos de privilegio y lo hicieron con un partido serio y trabajado, que culminó el olfato goleador de Pedrosa, autor de los dos tantos de su equipo para el 2-0 final. Los de Manuti pudieron completar un marcador más amplio pero las buenas paradas de Ayoub y la mala fortuna lo impidieron.

El entrenador del Estradense marcó hace varios meses una cifra a alcanzar para meterse por segundo año consecutivo en un play -off de ascenso a Segunda RFEF, 50 puntos. Esa es la cifra que ayer alcanzó el equipo rojillo con su victoria ante el Viveiro. Puede que las previsiones de un Manuti al que le gustan los números se cumplan, pero lo cierto es que medio centenar de puntos no parecen por el momento un paso decisivo. A la espera de lo que hagan sus rivales en la jornada del domingo y con dos jornadas por delante, los estradenses todavía tendrán que seguir peleando por aumentar su cuenta para estar seguros. Esto pasa por sumar algo en alguno de los dos encuentros que les quedan: la complicada salida a San Lázaro para medirse al Compostela y la jornada final en casa contra el Barco, un partido en el que la mejor noticia sería que su rival se descolgase antes de la pelea por el play-off para que no fuese un partido a cara o cruz.

El choque ante el Viveiro tuvo al Estradense como claro dominador. Los rojillos sin embargo no lo tuvieron fácil ante un equipo que, a pesar de no tener nada en juego, demostró su solidez defensiva y su agresividad. Los visitantes se atrincheraron en su campo y contaron con la inestimable ayuda de Ayoub, que salvó varios goles claros, para llevar el partido al descanso con el empate a cero.

Los rojillos tuvieron el control del balón pero se toparon con un partido lento, un ritmo que beneficiaba a los visitantes, y en el que solo encendían las luz destellos de Porrúa y Pedrosa. El primero de ellos fue el primero en poner en aprietos a Ayoub, con un disparo desde la frontal que el meta sacó con acierto. Más clara fue sin embargo la oportunidad de Pedrosa, quien recibió un buen pase en profundidad para plantarse solo ante Ayoub. Amagó el disparo e intentó regatearlo pero el portero intuyó bien sus intenciones para sacarle el balón de los pies.

La figura de Ayoub siguió creciendo en una segunda parte en la que el Estradense comenzó a encontrar más espacios. El portero del Viveiro realizó una espectacular parada a disparo de Pedrosa cuando ya se contaba el gol y reaccionó para taponar también el remate de Edu en el rechace. Ayoub sin embargo no pudo hacer nada poco después, cuando Pedrosa recibió en el segundo palo con un gran pase de Porrúa que aprovechó para poner el 1-0. Ocho minutos después marcó de nuevo Pedrosa, esta vez tras una dejada de Edu dentro del área.

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Ese segundo tanto mató el partido, aunque el Estradense todavía pudo aumentar su cuenta con un remate de Ander que se estrelló en el palo.