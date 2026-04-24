De hinchables a orquestas: El CD Lalín tira la casa por la ventana para celebrar el éxito con su afición

El Club Deportivo Lalín se prepara para vivir una de sus jornadas más emotivas y multitudinarias de los últimos años. Bajo el lema "Un ascenso de todos", la entidad rojinegra ha diseñado un ambicioso programa de actos para este viernes, con el objetivo de devolver a la afición el apoyo recibido durante una temporada que ha culminado con el ansiado éxito deportivo. La Praza da Igrexa se convertirá en el epicentro de una celebración que trasciende lo estrictamente futbolístico para convertirse en un evento social de primer orden para toda la comarca de Deza.

La directiva del club ha subrayado que este evento no es solo un reconocimiento a la plantilla del primer equipo, sino un homenaje a la base, a los socios y a los vecinos que han empujado al equipo en los momentos más complejos de la competición. Con este espíritu de unión, la programación dará comienzo a las 18.00 horas, transformando el centro neurálgico de la villa en un espacio de convivencia. Para los más pequeños, se instalarán colchonetas hinchables de acceso gratuito y zonas de juegos, buscando que las nuevas generaciones de "lalinistas" se sientan partícipes del éxito del club de su localidad.

A nivel logístico, el evento contará con diversos puestos de comida y bebida, facilitando que los asistentes puedan disfrutar de la tarde sin necesidad de abandonar el recinto festivo. Esta infraestructura busca fomentar un ambiente de romería urbana que se prolongará hasta bien entrada la madrugada.

El momento de mayor carga institucional y simbólica tendrá lugar a las 21.00 horas. Será entonces cuando se realice la recepción oficial a los jugadores y al cuerpo técnico, los grandes protagonistas del ascenso. Uno de los puntos clave de este bloque será la realización de la foto de familia, una imagen que reunirá al CD Lalín con los integrantes de la Escuela de Fútbol Lalín (EFL). Esta instantánea busca escenificar la salud del fútbol local y la conexión directa entre el primer equipo y la cantera, cimiento fundamental del futuro de la entidad.

Tras los actos protocolarios, la música tomará el relevo para elevar el tono festivo. A las 22.00 horas, la orquesta Finisterre Project subirá al escenario de la Praza da Igrexa para ofrecer un repertorio que busca congregar a un público de todas las edades. La elección de una formación de este nivel responde a la voluntad del club de ofrecer un espectáculo de calidad a la altura del hito alcanzado.

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Como colofón a la jornada, la celebración se desplazará a partir de las 01.00 horas de la madrugada al Bar Siglo XXI. Allí, una sesión de DJ cerrará los actos oficiales, permitiendo que los aficionados más jóvenes y la propia plantilla celebren en un ambiente más distendido el final de una campaña que ya forma parte de los libros de historia del deporte lalinense.