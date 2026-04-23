Gerard e Ian, los revulsivos que dieron la victoria al Estradense en el último suspiro contra el Somozas

El Estradense ganó el pasado fin de semana un partido que se le había puesto muy cuesta arriba y que, de perder, habría dejado al equipo de Manuti enfilando las vacaciones de verano. Ante un curtido y veterano rival directo como el Somozas, los rojillos perdían por 0-1 cuando el choque entraba en tiempo de descuento. Sin embargo, en solo unos minutos los rojillos anotaron dos goles que dieron la vuelta al marcador y que los dejó metidos en puestos de play-off de ascenso. Los encargados de anotar esos dos tantos fueron dos jugadores salidos desde el banquillo, Gerard e Ian, un andaluz y un madrileño que han ido poco a poco asumiendo el papel de revulsivos desde el banquillo. A la espera del importante partido del sábado contra el Viveiro, charlamos con dos hombres que comparten equipo pero también piso en A Estrada.

«Cuando salimos Geri y yo al campo creo que aportamos bastante velocidad y empezamos a tener más llegadas y ocasiones de gol», recuerda Ian. «Estaba convencido al 100% de que íbamos a remontar. Primero llegó el penalti de Geri y, con una diferencia de un minuto y medio, llegó el mío. Y luego, lo de siempre, mucha euforia. Fue una situción muy loca», añade el delantero madrileño, quien marcó un bonito tanto de cabeza, algo poco habitual en un jugador de su estatura y características. «Nunca había metido un gol así, ni siquiera en los entrenamientos. No me habría imaginado que metería un gol de cabeza desde tan lejos», admite.

Gerard por su parte originó la acción del tanto del empate, en la que el Somozas se quedó además con un jugador menos. «Vi que el mediocentro me venía siguiendo desde el medio. Sabía que si metía el cuerpo por delante en el control me iba a derribar. No sabía si iba a ser dentro o fuera del área pero quería forzar esa falta y también que viese la segunda amarilla. A veces hay que jugar con esas bazas. No sé si el derribo fue dentro o fuera porque fue todo muy rápido», explica.

Una vez señalado el penalti, Brais Vidal cogió el balón en actitud de ser el encargado de tirarlo y estuvo aguardando el momento de que el colegiado le mandase hacerlo. En el último momento sin embargo el balón fue para el propio Gerard, que anotó el gol. «Vidal vino con el balón cuando me levanté y me preguntó si lo quería tirar. Le dije que sí y me respondió que confiaba en mí. Sin embargo, se quedó con el balón, haciendo un poco el paripé para llevarse él la presión durante esos minutos de espera. Actuó de capitán protegiendo al lanzador. Creo que lo hizo bien».

Los dos jugadores destacan además el gran ambiente vivido en el Novo Municipal en el partido ante el Somozas. «Siempre se agradece que venga tanta gente al campo a vernos. Cuando hay tantos aficionados apoyándote vas con otra ambición, con más ganas. En ese momento solo quieres hacer a la gente y al pueblo de A Estrada felices», apunta el andaluz de origen catalán.

Los dos compañeros de piso consideran que el Estradense se ha quedado ahora en una buena situación para alcanzar los play-offs. «Ahora dependemos de nosotros y no tenemos que estar mirando resultados. Veo que hay bastantes posibilidades, especialmente si este fin de semana conseguimos los tres puntos contra el Viveiro. Yo nos veo en play-offs», afirma Gerard. «Contra el Viveiro será un partido clave que hay que ganar. Ellos ya no se juegan nada, pero a ningún equipo le gusta perder», apunta Ian. Creo que la victoria del fin de semana nos refuerza un montón. Sabíamos que un empate no era malo pero salir de ese partido con tres puntos fue muy bueno en todos los sentidos. Comenzamos bien la temporada y luego tuvimos varias oportunidades para meternos ahí arriba pero las desaprovechamos. La de ahora es sin embargo una ocasión única. Ya lo tenemos ahí, ahora solo nos falta cogerlo», añade.

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A pesar de venir del sur, ambos destacan su buena aclimatación a A Estrada. «Aquí la gente es muy cercana. Desde que llegué me recibieron con los brazos abiertos. Antes de venir me decían que la gente del norte es más seca pero no estoy de acuerdo», apunta Gerad, un pilar para la aclimatación de su joven compañero.