Natación / Máster
El CNS A Estrada máster compite en Santiago con veinte nadadores
El equipo máster de natación del Club Natación e Salvamento A Estrada participó el pasado domingo en la cuarta jornada de liga de natación máster que tuvo lugar en Santiago de Compostela. El equipo estradense contó con una veintena de nadadores en esta competición, demostrando una vez más la buena salud de esta sección del CNS A Estrada.
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