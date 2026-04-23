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Natación / Máster

El CNS A Estrada máster compite en Santiago con veinte nadadores

El CNS A Estrada máster compite en Santiago con veinte nadadores | EPE

El CNS A Estrada máster compite en Santiago con veinte nadadores | EPE

El equipo máster de natación del Club Natación e Salvamento A Estrada participó el pasado domingo en la cuarta jornada de liga de natación máster que tuvo lugar en Santiago de Compostela. El equipo estradense contó con una veintena de nadadores en esta competición, demostrando una vez más la buena salud de esta sección del CNS A Estrada.

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