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Fútbol Sala / Nacional Sub-10

Carlota e Iris, subcampeonas con Galicia

Carlota e Iris, subcampeonas con Galicia | EPE

Carlota e Iris, subcampeonas con Galicia | EPE

La jugadora estradense Carlota Figueiras y la de Vila de Cruces Iris Ríos disputaron el Campeonato de España de selecciones autonómicas Sub-10, proclamándose subcampeonas nacionales con Galicia.

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