El Lalín recibirá el trofeo de campeón de liga el domingo en el Cortizo

La Real Federación Gallega de Fútbol ha confirmado de manera oficial que este fin de semana se llevará a cabo la entrega del trofeo de campeón del grupo 1 de Preferente Futgal al Club Deportivo Lalín. El escenario para este histórico momento será el Estadio Manuel Anxo Cortizo, donde se vivirá una jornada de gala justo antes del inicio del esperado encuentro contra el Burela. Con este acto protocolario, la plantilla y el cuerpo técnico recibirán el reconocimiento a su brillante temporada y podrá ofrecer el título a su afición en los instantes previos al pitido inicial de un partido en el que está previsto una muy buena entrada.

Tal y como adelantó FARO, como complemento perfecto a esta celebración deportiva, el club presidido por David Méndez organiza para este sábado una gran jornada de convivencia en torno a su tradicional cocido. El evento tendrá lugar en el Hotel Pontiñas y contará con animación musical para amenizar la celebración del título. Es fundamental que todos los interesados en asistir retiren sus tickets a la mayor brevedad posible para facilitar la organización del ágape. Las entradas tienen un precio de 40 euros y pueden adquirirse en los puntos de venta habilitados: el establecimiento Siglo XXI, Casa Currás (ubicado en la Praza da Igrexa) o contactando de manera directa con cualquier miembro de la junta directiva lalinista.