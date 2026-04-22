Cosechas de medallas y recórds en las comarcas

El atletismo de Deza y Tabeirós volvió a demostrar su gran nivel competitivo tras un fin de semana marcado por los éxitos en los campeonatos autonómicos y trofeos interprovinciales disputados. En Pontevedra, la Escola Atletismo Deza alcanzó la gloria colectiva en el Campeonato Gallego de Pruebas Combinadas, donde el equipo formado por Breogán García, Beltrán Rivas y León Diego Feijoo se proclamó subcampeón gallego. Los tres atletas cuajaron una actuación sobresaliente, mejorando en las pistas pontevedresas el tercer puesto obtenido en la edición anterior y sellando marcas personales en sus respectivos cómputos de puntos llevados a cabo.

De forma paralela, el Atletismo A Estrada dejó su huella en las renovadas pistas Josefina Salgado de Monterrei, en Ourense, con motivo del I Trofeo Germán González. El club estradense, que presentó a seis atletas a competición, logró colocar a todos sus representantes entre los cinco primeros de sus pruebas, cosechando además dos podios de gran valor. La victoria más destacada fue la de Iago Mosquera en los 1.500 metros lisos absolutos. El corredor sub-18 dominó la estrategia de carrera: tras unos primeros 300 metros de tanteo en el grupo, se situó en cabeza para marcar el ritmo y sentenció su triunfo con un cambio de ritmo explosivo a falta de 150 metros, parando el crono en 4:28.23. Por su parte, la joven sub-14 María Pose brilló en su estreno de la temporada en los 80 metros lisos; tras ganar su serie con una marca personal de 11.41 segundos, logró alzarse con el segundo puesto en la clasificación general, redondeando una jornada de éxitos para el deporte de la zona.