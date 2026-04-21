Tercera Federación
A sólo tres pasos de la gloria rojilla
Con la promoción recuperada, Manuti, técnico del CD Estradense, se encomienda al factor campo y a la unión de la grada para repetir play-off, una gesta sin precedentes en la entidad
El Club Deportivo Estradense ha recuperado su lugar en los puestos de privilegio tras su vital victoria ante el Somozas, y su técnico, Manuti, tiene claro que el equipo está ante una oportunidad única. Con el objetivo inicial de la temporada –luchar por el play-off– ya cumplido, el entrenador rojillo fija ahora la mirada en una meta ambiciosa: lograr algo histórico para el club como sería repetir la clasificación para la fase de ascenso por segundo año consecutivo.
Para Manuti, el tramo final de la liga estará marcado por la criba natural de un grupo que hasta hace poco mantenía a una decena de equipos en la pelea. El técnico observa que algunos rivales empiezan a descolgarse, lo que podría influir en la tensión competitiva de los enfrentamientos restantes. Sin embargo, la igualdad sigue siendo la tónica dominante. Analizando el calendario inmediato, destaca la importancia del duelo ante el Viveiro, mientras mira de reojo enfrentamientos directos como el Arosa-Boiro o el Montañeros-Barco, consciente de que un resultado adverso puede eliminar definitivamente a cualquier aspirante.
El calendario le depara al Estradense un cierre de infarto, incluyendo una visita a un San Lázaro que se prevé lleno hasta la bandera, con un rival «jugándose la vida». Pese a la dificultad, Manuti define ese escenario como un reto «bonito» para cualquier profesional del fútbol. No obstante, su gran optimismo reside en el factor campo: de los tres partidos que restan, dos se jugarán en casa. Para el preparador, esta es la «gran baza» que debe aprovechar el club, haciendo un llamamiento a la unión entre afición, jugadores, cuerpo técnico y directiva para empujar hacia el éxito.
La nota negativa para la próxima jornada para el cuadro rojillo llega en forma de ausencias. El equipo perderá por sanción a dos piezas importantes como Landeira y Ángel. Además, la gestión de la plantilla será delicada, con Brais Vidal apercibido de sanción con cuatro amarillas.
El próximo paso del Estradense hacia ese objetivo histórico será este sábado a las 17.30 horas en el Novo Municipal frente al Viveiro C.F. Para que el factor campo sea determinante, el club ha activado el «Día para o socio», permitiendo que cada abonado asista con dos acompañantes. Es la oportunidad perfecta para que afición y equipo se unan en casa y aseguren su plaza en un nuevo play-off.
- «Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»
- El antiguo concesionario Opel de la Avenida de Madrid será un hotel de 3 estrellas y 132 habitaciones
- Cazan al arrastrero portugués «Coimbra» por presunta pesca ilegal en uno de los caladeros estratégicos de la flota gallega
- La afición del Friburgo se rinde al «aura» de Balaídos y Vigo: «Estuve en muchos estadios y esto es una experiencia 10/10 »
- Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
- Bertín Osborne actuará en la Festa do Galo, con María Mera de pregonera
- El Concello de Moaña contrata, por primera vez, un técnico para acelerar las tramitaciones en todos los departamentos
- Un desahucio sin inquilinos en Vigo que se prolongó año y medio: «Se fueron, dejaron de pagar el alquiler pero no pudimos entrar hasta ahora»