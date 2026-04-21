A sólo tres pasos de la gloria rojilla

El Club Deportivo Estradense ha recuperado su lugar en los puestos de privilegio tras su vital victoria ante el Somozas, y su técnico, Manuti, tiene claro que el equipo está ante una oportunidad única. Con el objetivo inicial de la temporada –luchar por el play-off– ya cumplido, el entrenador rojillo fija ahora la mirada en una meta ambiciosa: lograr algo histórico para el club como sería repetir la clasificación para la fase de ascenso por segundo año consecutivo.

Para Manuti, el tramo final de la liga estará marcado por la criba natural de un grupo que hasta hace poco mantenía a una decena de equipos en la pelea. El técnico observa que algunos rivales empiezan a descolgarse, lo que podría influir en la tensión competitiva de los enfrentamientos restantes. Sin embargo, la igualdad sigue siendo la tónica dominante. Analizando el calendario inmediato, destaca la importancia del duelo ante el Viveiro, mientras mira de reojo enfrentamientos directos como el Arosa-Boiro o el Montañeros-Barco, consciente de que un resultado adverso puede eliminar definitivamente a cualquier aspirante.

El calendario le depara al Estradense un cierre de infarto, incluyendo una visita a un San Lázaro que se prevé lleno hasta la bandera, con un rival «jugándose la vida». Pese a la dificultad, Manuti define ese escenario como un reto «bonito» para cualquier profesional del fútbol. No obstante, su gran optimismo reside en el factor campo: de los tres partidos que restan, dos se jugarán en casa. Para el preparador, esta es la «gran baza» que debe aprovechar el club, haciendo un llamamiento a la unión entre afición, jugadores, cuerpo técnico y directiva para empujar hacia el éxito.

La nota negativa para la próxima jornada para el cuadro rojillo llega en forma de ausencias. El equipo perderá por sanción a dos piezas importantes como Landeira y Ángel. Además, la gestión de la plantilla será delicada, con Brais Vidal apercibido de sanción con cuatro amarillas.

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El próximo paso del Estradense hacia ese objetivo histórico será este sábado a las 17.30 horas en el Novo Municipal frente al Viveiro C.F. Para que el factor campo sea determinante, el club ha activado el «Día para o socio», permitiendo que cada abonado asista con dos acompañantes. Es la oportunidad perfecta para que afición y equipo se unan en casa y aseguren su plaza en un nuevo play-off.