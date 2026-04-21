Dani Méndez prioriza la liga a su futuro en el banquillo

Tras sellar un ascenso histórico, el Club Deportivo Lalín respira desde el domingo una mezcla de euforia contenida y cautela profesional. El artífice desde el banquillo, Dani Méndez junto a su mano derecha, Cuqui, ha querido poner pausa a los inevitables rumores sobre su continuidad en el regreso del equipo a la Tercera Federación, centrando el foco en la competitividad y el respeto a la competición en la que todavía está inmerso el conjunto del Cortizo. Pese a que el éxito deportivo avala su gestión, el técnico rojinegro se muestra tajante al afirmar que no es algo que se esté planteando ahora mismo, subrayando que la prioridad es terminar la temporada de la mejor forma posible en los cuatro partidos que restan por disputar. Para Méndez, el futuro está supeditado a lo que ocurra internamente en el club una vez finalice la temporada: «A partir de ahí iremos viendo, pero a día de hoy no me planteo nada», confiesa, aunque deja clara una convicción: el tándem que forma con Cuqui está plenamente capacitado para asumir el reto de la Tercera Federación tras lo demostrado este año en la Preferente FG con la escuadra lalinista.

Lejos de dejarse llevar por la relajación propia del objetivo cumplido, el entrenador del Lalín apela al orgullo y a la ambición. Con el récord del Montañeros –que alcanzó los 79 puntos el año pasado– en el horizonte, Méndez confía en que su plantilla puede llegar a los 83 puntos. «No podemos faltar al respeto al resto de rivales», advierte, asegurando que competirán cada minuto restante porque su plantilla ya ha demostrado este año ser capaz de doblegar a cualquier equipo de la categoría.

Programa festivo

Mientras el cuerpo técnico gestiona los tiempos del césped, el municipio ya se prepara para una celebración por todo lo alto el próximo fin de semana organizada por la directiva rojinegra. El programa de festejos arrancará el viernes con la actuación de la orquesta Finisterre Project (formación del grupo de la orquesta Olympus, que no viajará hasta Lalín por problemas de espacio en el lugar donde tendrá lugar el evento) en la Praza da Igrexa. El sábado, el ambiente se trasladará al restaurante Pontiñas, donde se celebrará un gran cocido conmemorativo abierto a todo aquel que quiera sumarse –previa reserva de 40 euros–, y que contará además con animación musical. El broche de oro a este intenso fin de semana de celebraciones llegará el domingo en el Manuel Anxo Cortizo, donde el equipo se reencontrará con su afición en el partido contra el Burela, en lo que promete ser una auténtica comunión entre el club y un pueblo volcado con su ascenso.

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El Lalín lleva recibiendo desde la consecución matemático del ascenso felicitaciones desde distintos sectores. A destacar el mensaje del Club Deportivo Estradense, con el que disputará la próxima temporada sendos derbi, y también del Negreira, rival en el actual campeonato. El alcalde de Lalín, José Crespo, recibió al equipo una vez llegado desde Dumbría.