El Lalín quiere entonar el alirón con una victoria en casa del Dumbría

El Club Deportivo Lalín encara esta tarde ante el Dumbría (16.30 horas, Municipal Dumbría, O Conco) su primera gran oportunidad para certificar el ascenso a Tercera Federación y el título de liga. Para Dani Méndez, técnico rojinegro junto a Cuqui, se trata de «la final del año», un duelo decisivo donde el equipo lalinista no quiere depender de nadie para entonar el alirón esta noche en el centro del municipio. Pese a la dificultad de visitar a un rival que se juega la permanencia, la plantilla viaja al completo con la consigna de salir con máxima intensidad. Con el apoyo de la afición, el objetivo es claro: volver a casa como campeones.