El Estradense recibe al Somozas, rival directo por el play-off

El Novo Municipal de A Estrada acoge esta tarde (19.00 horas) una «final» por el ascenso entre el Club Deportivo Estradense y la Unión Deportiva Somozas. Con sólo dos puntos de diferencia en la tabla, el técnico local, Manuti, ha sido claro en la previa: «Es el partido más importante; tenemos que ganar si queremos estar en play-off».

Pese a las bajas por sanción de Pedrosa y Miguel, el equipo recupera a Mella para un duelo donde el factor campo será clave. Manuti ha pedido un paso adelante conjunto de club y afición para asaltar los puestos de privilegio a falta de tres jornadas: «Queremos sentirnos arropados para revivir momentos felices», recordó.