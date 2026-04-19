Fútbol / Tercera
El Estradense recibe al Somozas, rival directo por el play-off
redacción
A Estrada
El Novo Municipal de A Estrada acoge esta tarde (19.00 horas) una «final» por el ascenso entre el Club Deportivo Estradense y la Unión Deportiva Somozas. Con sólo dos puntos de diferencia en la tabla, el técnico local, Manuti, ha sido claro en la previa: «Es el partido más importante; tenemos que ganar si queremos estar en play-off».
Pese a las bajas por sanción de Pedrosa y Miguel, el equipo recupera a Mella para un duelo donde el factor campo será clave. Manuti ha pedido un paso adelante conjunto de club y afición para asaltar los puestos de privilegio a falta de tres jornadas: «Queremos sentirnos arropados para revivir momentos felices», recordó.
- La Xunta acomete el mayor movimiento de personal de su historia: 3.200 empleados públicos cambian de puesto, el 12 por ciento de toda la plantilla
- El ourensano Juan Bouzo, que cumple 104 años, sigue tomando su vaso de vino al día «porque le da fuerza»
- Stellantis Vigo inicia la producción de las primeras furgonetas K9 de tipo 'low cost'
- Toxo vuelve a necesitar ayuda: un ictus deja secuelas en el perro que hace un año acogió una familia de Moaña
- La Xunta da luz verde ambiental al desarrollo de los terrenos de GEA en Ramón Nieto para levantar hasta 950 viviendas en Vigo
- Un barco de la viguesa Opnapa recaptura un atún patudo marcado por los científicos hace casi diez años
- Más de 35.000 trabajadores del textil y del calzado convocados a una jornada de huelga para defender sus derechos
- Un festival de cometas gigantes colorea este sábado la espectacular playa de Foz do Arelho, en Portugal