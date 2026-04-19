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Fútbol / Tercera

El Estradense recibe al Somozas, rival directo por el play-off

redacción

A Estrada

El Novo Municipal de A Estrada acoge esta tarde (19.00 horas) una «final» por el ascenso entre el Club Deportivo Estradense y la Unión Deportiva Somozas. Con sólo dos puntos de diferencia en la tabla, el técnico local, Manuti, ha sido claro en la previa: «Es el partido más importante; tenemos que ganar si queremos estar en play-off».

Pese a las bajas por sanción de Pedrosa y Miguel, el equipo recupera a Mella para un duelo donde el factor campo será clave. Manuti ha pedido un paso adelante conjunto de club y afición para asaltar los puestos de privilegio a falta de tres jornadas: «Queremos sentirnos arropados para revivir momentos felices», recordó.

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