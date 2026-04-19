El CD Lalín regresa a Tercera División 14 años después

El Club Deportivo Lalín vuelve a ser equipo de Tercera División. El conjunto rojinegro certificó ayer en tierras coruñesas su ascenso matemático y el título de liga tras imponerse por 1-2 al Dumbría en un encuentro épico que tuvo todos los ingredientes de una final. Desde el pitido inicial, el guión quedó claro: un Dumbría rocoso, instalado en un bloque muy bajo, renunció al ataque para intentar frenar el vendaval lalinense. Durante la primera mitad, el dominio visitante fue absoluto, controlando el ritmo y la posesión, aunque la telaraña defensiva local impidió que las ocasiones, más allá de un par de acercamientos peligrosos, terminaran de ver portería, llegando al descanso con el 0-0 inicial en el marcador de O Conco.

Tras el paso por vestuarios, la resistencia local se intensificó con una defensa de cinco hombres que obligó al Lalín a armarse de paciencia. El muro sólo pudo derribarse mediante la estrategia; fue Martín quien, con un golpeo magistral a balón parado, puso el balón en la misma escuadra para desatar la alegría de la grada. Sin embargo, cuando el choque parecía controlado, el arbitraje cobró protagonismo al señalar un polémico penalti de Dani Sampayo, que además vio la roja directa.

El CD Lalín celebra el ascenso a Tercera RFEF / FdV

Sin cambios disponibles, el delantero Hugo García asumió la responsabilidad de ponerse bajo palos, pero no pudo evitar el empate local por mediación del delantero local Diego Estévez. Lejos de rendirse, el Lalín tiró de casta en un tramo final de infarto. Con un jugador menos, Hugo Alvarellos avisó primero con un mano a mano que no pudo materializar, pero la gloria estaba reservada para Aarón.

Celebración histórica

En el último suspiro, una falta lateral botada al área fue rematada de cabeza por el zaguero, enviando el balón al fondo de la red ante el delirio del centenar de aficionados desplazados. Al término del encuentro, un emocionado Dani Méndez resumía el sentir del vestuario calificando la tarde como «un final memorable a un año increíble».

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Al cierre de esta edición, la expedición del Lalín tenía previsto celebrar la gesta por todo lo alto en la Praza da Igrexa, con una sesión de pinchos en Casa Currás para brindar por el merecido ascenso. Desde el descenso de 2012 jugó cinco temporadas en Preferente Futgal y cinco en 1ª Autonómica. La reorganización de las clasificaciones y la creación de Tercera RFEF hicieron que cayera a la séptima categoría nacional.