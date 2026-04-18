Motociclismo
Bruno Bozzo gana la penúltima etapa de la Adventure Galicia
El piloto chileno Bruno Bozzo (Gas Gas) se adjudicó ayer la penúltima etapa de la Adventure Galicia. Superó a los favoritos, los italianos de Aprilia Jacopo Cerruti y Thomas Marini, en casi dos minutos después de recorrer varios lugares de O Barbanza en una etapa con un recorrido total de más de 261 kilómetros. Los supervivientes de la prueba disputarán hoy la última etapa de la competición sobre una distancia algo más de 100 kilómetros. La entrega de trofeos está prevista para las 14.00 horas en la Praza do Concello de A Estrada.n
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