Balonmano
El BM Lalín inicia el proceso para elegir nueva directiva
La entidad que preside Belén Mariño abre su convocatoria electoral y lanza una campaña de donaciones con la que recaudar fondos para el Sector Estatal Juvenil
El Club Balonmán Lalín anuncia oficialmente la apertura del proceso para la formación de su nueva junta directiva. A través de un comunicado emitido por la entidad, se invita a todos los interesados a presentar sus propuestas de gestión para los próximos años. Según detalla el comunicado del club, las candidaturas deberán ser remitidas por vía telemática al correo electrónico oficial de la institución: balonmanlalin@gmail.com. El plazo para formalizar este trámite será de 15 días naturales, los cuales empiezan a contar desde la publicación del anuncio oficial. Desde la entidad han querido hacer un llamamiento a la participación ciudadana, subrayando que este proceso es «fundamental para o futuro e o bo funcionamento da entidade». Con este movimiento, el Balonmán Lalín busca asegurar una estructura sólida que permita afrontar con garantías los retos de las próximas temporadas como es la búsqueda de un nuevo técnico para el primer equipo tras anunciar Pablo Cacheda su marcha.
Por otro lado, el Balonmán Lalín y la Fundación Amare Terra han firmado un convenio de colaboración para recaudar fondos para el próximo Sector Estatal Juvenil del 8 al 10 de mayo. La iniciativa, respaldada por la Xunta de Galicia y Deporte Galego, destaca por su eficiencia: no genera costes ni comisiones para el donante ni para la entidad. Esta primera campaña conjunta permite que el cien por cien de las aportaciones se destine directamente al equipo, ofreciendo además importantes desgravaciones fiscales para quienes colaboren. Las donaciones se recogen en www.amareterra.org.
Despedidas
En lo estrictamente deportivo, el Disiclín Balonmán Lalín disputa esta tarde en el Arena (19.00 horas) su último partido como local esta temporada. Certificada la permanencia, el encuentro con el Automanía Luceros cangués servirá para que la afición despida a, entre otros, Pablo Cacheda. El entrenador del Disiclín vivirá su última tarde como responsable técnico en la pista del multiusos de la capital dezana. También será la última vez que Ramón juegue delante de sus seguidores antes de su retirada.
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