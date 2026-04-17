Dos buses gratis para la «final» de Dumbría

La directiva del Club Deportivo Lalín lo tiene todo listo para el que podría ser el día más importante de la temporada. Con el ascenso en juego este domingo en el feudo del CF Dumbría, el club ha fletado dos autobuses gratuitos (110 plazas en total) para que la marea rojinegra no deje solo al equipo. La salida será a las 14.15 horas desde el Bar do Pepe, y los tickets se pueden recoger en el SXXI y el Alfonselle. Pero el despliegue no acaba con el pitido final en O Conco. El club ya ha diseñado la hoja de ruta para celebrar el éxito: de lograrse el ascenso este domingo, la primera parada será en Casa Currás, donde habrá unos pinchos para brindar por el equipo. La gran celebración oficial, sin embargo, se reservará para el siguiente fin de semana con una fiesta por todo lo alto en la Praza da Igrexa, que promete reunir a toda los vecinos y aficionados rojinegros para homenajear a sus héroes. Desde la directiva que preside David Méndez recuerdan que, aunque el bus es gratuito, las plazas son limitadas y los menores de 16 años deben ir acompañados. Todo está preparado para que Lalín viva una semana de auténtico sentimiento rojinegro. Los organizadores recuerda que en el paquete del autocar no se incluye una entrada para presenciar el choque.

Ilusión

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Por su parte, el técnico rojinegro, Dani Méndez, no oculta la ilusión que respira el vestuario ante esta oportunidad histórica: «Estamos deseando que llegue ya el domingo para, esperemos, ser capaces de ascender», afirma el preparador, que destaca la ventaja estratégica de su equipo: «Ganando somos campeones porque no dependemos de nadie», subraya.