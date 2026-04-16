El Lamela se lleva el derbi con un gol en el 95 y ya acaricia el ascenso

El Lamela dio un importante paso hacia el ascenso a Primera Autonómica y lo hizo a costa de un viejo rival. el Silleda. El derbi trasdezano jugado en Mularedos terminó cayendo del lado del equipo local por 2-1. Fue un partido de nervios entre dos equipos que se jugaban mucho y que no se decidió hasta el tiempo de descuento.

La primera parte fue igualada y con pocas ocasiones. El Silleda sin embargo logró marcar en una jugada a balón parado. En la segunda parte, el Lamela se volcó en busca del empate y lo logró en el 68 por medio de Álex. En el minuto 95 y con el Silleda intentando mantener el resultado, llegaría el tanto que decidiría el choque, obra de Álex Figueiras.

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Este resultado mantiene al Lamela en el liderato del grupo con ocho puntos sobre el segundo, el Rodeiro, que venció en el campo del Vea. Con cinco partidos todavía por disputarse y con el gol average en contra los de Adrián Fuentes necesitan tres victorias para asegurar matemáticamente el ascenso. El Rodeiro buscará la remontada y, si no lo logra, mantener una segunda plaza que los mete en play-off.