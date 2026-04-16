Javi Vega se cuela en la fiesta de Aprilia en el Adventure Galicia

Javi Vega se llevó la victoria en la tercera jornada del Adventure Galicia. Se trataba de la segunda parte de la etapa maratón, con salida en Folgoso y llegada en A Estrada. El madrileño se coló así en la fiesta que hasta ahora protagonizaron los pilotos oficiales de Aprilia, el sanmarinés Thomas Marini y el italiano Jacopo Cerutti, que ayer fueron segundo y tercero, por ese orden.

La clasificación general sigue sin cambios, con Cerutti líder y Marini, segundo. La principal novedad es la escalada de Vega, que ahora se coloca cuarto por detrás de Albert Martí. Hoy pondrán rumbo a los montes de Baiona y A Guarda.