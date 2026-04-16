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Motociclismo / Campeonato de Europa

Javi Vega se cuela en la fiesta de Aprilia en el Adventure Galicia

Redacción

A Estrada

Javi Vega se llevó la victoria en la tercera jornada del Adventure Galicia. Se trataba de la segunda parte de la etapa maratón, con salida en Folgoso y llegada en A Estrada. El madrileño se coló así en la fiesta que hasta ahora protagonizaron los pilotos oficiales de Aprilia, el sanmarinés Thomas Marini y el italiano Jacopo Cerutti, que ayer fueron segundo y tercero, por ese orden.

La clasificación general sigue sin cambios, con Cerutti líder y Marini, segundo. La principal novedad es la escalada de Vega, que ahora se coloca cuarto por detrás de Albert Martí. Hoy pondrán rumbo a los montes de Baiona y A Guarda.

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