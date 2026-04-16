El A Estrada Futsal vence al Parrulo y deja el ascenso casi sentenciado

El Inversia Seguros A Estrada Futsal dio el pasado fin de semana un paso casi decisivo hacia el ascenso a Preferente. Los estradenses afrontaban en esta ocasión una salida clave, ya que visitaban la pista del segundo clasificado, el Parrulo B. El choque terminó cayendo del lado del equipo de Diego Castro, por un marcador de 2-6.

Este resultado consolida todavía más el liderato el Inversia A Estrada, que ahora aventaja al filial del Parrulo, que sigue siendo segundo, en doce puntos. Se trata de una renta importante para un equipo que en estos momentos suma catorce victorias consecutivas. Con seis jornadas por disputarse hasta el fin de la temporada, los azules son conscientes de que solo un descalabro total los podría privar del título.

El Inversia cuenta además con el gol average particular favorable tanto con el Parrulo B como con el Nauga Coruña, el que fue su perseguidor durante gran parte de la temporada y que ha perdido el ritmo de cabeza con dos derrotas consecutivas.

El encuentro disputado el pasado domingo en el pabellón Ensanche sirvió para demostrar una vez más el buen momento de forma que atraviesa el equipo de Diego Castro. Tras una primera parte igualada que terminó con empate en el marcador (1-1), los estradenses impusieron su ritmo en la segunda parte, colocando un 1-4 que dejaba el choque encarrilado.

Pedro Castro volvió a ser el referente goleador del equipo del Coto Ferreiro, anotando tres de los goles. Con ellos ya suma 52 esta temporada en 23 partidos disputados. Es el máximo goleador de la categoría con una importante ventaja sobre el segundo. El Inversia por su parte es el equipo menos goleador y el tercero más goleador del grupo.

Carlota Figueiras

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Por ota parte, el club estradense está siguiendo de cerca la evolución de su joven jugadora Carlota Figueiras, quien con ocho años está disputando el Campeonato de España de selecciones con Galicia. Ayer marcó un gol en el triunfo por 0-15 ante Ceuta.