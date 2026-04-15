Guillermo Sobrado, Iara Parrado y Joel Castro se apuntan al Europeo

La Federación Española de Luchas Olímpicas ha anunciado las convocatorias nacionales para las concentraciones previas a los Campeonatos de Europa para categorías U15 y U17. En esa lista figuran tres luchadores del Club Keltoi de Vila de Cruces que pelearán por un puesto en las convocatorias definitivas de la selección española.

Uno de ellos son los actuales campeones de España de lucha olímpica Sub-17 en sus respectivas categorías, el dezano Guillermo Sobrado y el estradense Joel Castro. Ambos acuden a una cita que se celebra en La Nucia. Iara Parrado se concentra en Murcia en la convocatoria femenina.