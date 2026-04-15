El Estradense echa cuentas

El Novo Municipal ya se prepara para vivir una final. El próximo domingo a las 19.00, el Estradense, séptimo clasificado, recibe al Somozas, cuarto, con solo dos puntos de distancia entre ellos. A falta de cuatro jornadas para que finalice la competición, este duelo entre dos rivales directos apunta a ser clave en la pelea por ocupar uno de los puestos de fase de ascenso a Segunda RFEF. Son días de hacer números y de analizar un camino en cuatro etapas que será todo un reto para el equipo de Manuti.

Hay que decir q ue en estos momentos, hasta diez equipos parten con opciones de pelear por dos plazas de play-off de ascenso en las últimas cuatro jornadas. Las dos primeras posiciones están aseguradas para Arosa y Compostela y la tercera la tiene encarrilada un Arteixo que suma diez jornadas consecutivas sin perder y que ha cogido una renta de seis puntos que parece decisiva. Cerrando los puestos de privilegio están Somozas y Villalbés con 46. A partir de ellos y hasta el Alondras, con 39, todos parten con opciones.

En las jornadas finales quedan por supuesto muchos enfrentamientos directos. Algunos equipos cuentan con calendarios más propicios y otros deberán pasar por un peligroso campo de minas. Resulta difícil en este escenario saber qué camino le aguarda a un Estradense con 44 puntos, aunque Manuti arroja luz con una cifra, 51 puntos. Es decir, para el entrenador, su equipo necesita ganar dos de los cuatro partidos que le quedan. Puede parece una cifra abarcable, aunque no será fácil de conseguir.

El principal problema del Estradense es un partido que nadie quiere a estas alturas. En la penúltima jornada visitan el campo de San Lazaro, un partido en el que el poderoso Compostela podría decidir el título y ante su afición. En el lado contrario se situaría el partido en la antepenúltima jornada contra el Viveiro, equipo que a estas alturas ya no se juega nada y que el Estradense debe ganar ante su afición sí o sí. La lista se cierra con dos partidos contra rivales directos y ambos en casa. El primero es el domingo contra el Somozas. Es un rival duro, llamado a estar donde está y que, si gana, tendrá pie y medio en play-off. Para el Estradense sin embargo es una oportunidad de oro para afrontar las tres últimas jornadas con algo de margen. La última bala llegará en la jornada final contra el Barco, otro equipo metido en la pelea. La mejor noticia para los rojillos sería que los ourensanos, con un calendario complicado, se descolgasen de esa pelea y ya no se jugasen nada a esas alturas.

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En definitiva, los rojillos cuentan con cosas a favor, como el jugar tres partidos en casa o el gol average particular ganado sobre muchos de sus rivales, y otras en contra, como el duro partido en San Lázaro y el cara o cruz del domingo ante el Somozas, un partido clave en el que no vale la derrota. Por ello, será Día del Socio, y cada uno podrá llevar a dos acompañantes.