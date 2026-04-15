Los Aprilia mandan en el arranque del Adventure Galicia Rally

Los pilotos oficiales de Aprilia se están mostrando intratables en el comienzo del Aventure Galicia Rally, prueba del Campeonato de Europa de Motociclismo con base en A Estrada. El piloto de San Marino, Thomas Marini, fue el más rápido en la etapa inicial por los montes de la zona, con su compañero, el italiano Jacopo Verutti, como segundo. Ayer, en la segunda etapa, los papeles se cambiaron. Cerutti ganó por delante de su compañero, colocándose como líder de la general. El español Albert Martí es tercero, por delante del dakariano Javi Vega y Mario Olmedilla. Joan Pedrero, ganador de las últimas ediciones, sufrió a los mandos de su Harley Davidson y marcha en la decimoctava posición con 56 minutos perdidos.