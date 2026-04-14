Iziar Barcala vence en el Internacional Júnior de Suecia

La jugadora del Bádminton A Estrada Iziar Barcala se desplazó hasta Suecia, junto al técnico del CGTD Manu Brea, para disputar el Swedish Junior 2026. Tras un torneo impecable junto a la ibicenca Sofía García, y de derrotar a jugadoras de gran nivel de Lituania, en octavos y semifinales, y de Serbia, en cuartos, se jugaron la final frente a las catalanas Gloria Rodríguez y Noelia López, a las que vencieron en tres sets, proclamándose campeonas del torneo.